De acuerdo con versiones preliminares, el funcionario se encontraba en el lugar desempeñando actividades como comerciante cuando fue atacado por hombres armados, quienes le dispararon causándole la muerte en el sitio.

La víctima era oriunda de Santander de Quilichao, donde además era ampliamente reconocida por su labor comercial, lo que ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y habitantes de la región.

Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho violento que hoy enluta tanto a El Cerrito como al norte del Cauca.

Este nuevo hecho de violencia vuelve a encender las alertas de seguridad en la región, mientras la comunidad pide justicia y el esclarecimiento del asesinato del funcionario público.