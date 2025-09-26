El hecho ocurrió hacia las 11:30 p. m., en la Carrera 2 con Calle 18, donde hombres armados interceptaron a Jhon Eduard Caicedo Perlaza y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, el soldado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica urgente. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó su deceso.

Según se conoció, Caicedo Perlaza pertenecía al Ejército Nacional como soldado regular y había regresado días atrás a su ciudad natal tras recibir un permiso de la institución.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.