La víctima fue identificada como Jhoan Manuel Ospina Soto, de 39 años, quien, según información preliminar, se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado y atacado por hombres armados.

De acuerdo con versiones conocidas, Ospina Soto residía a tan solo dos cuadras del lugar donde ocurrieron los hechos. Tras el ataque, el hombre quedó gravemente herido y falleció a causa de las lesiones.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los móviles de este nuevo hecho de violencia que genera preocupación en la comunidad.