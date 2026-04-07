De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional de Colombia, el ataque sicarial ocurrió hacia las 3:10 a. m. en la carrera 9 entre calles 15 y 16, donde varios hombres armados interceptaron un vehículo en el que se movilizaban las víctimas y abrieron fuego.

En el hecho resultó herido Jhon Alexander Posso Castaño, de 45 años, cuidador de caballos y oriundo de La Unión, quien fue trasladado al Hospital Gonzalo Contreras, pero llegó sin signos vitales.

La segunda víctima fue Oscar Iván Corrales Moreno, de 36 años, vendedor ambulante oriundo de Pereira, quien intentó huir del lugar y esconderse en un predio con vegetación cercana. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue hallado sin vida hacia las 11:00 de la mañana.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia.