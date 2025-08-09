De acuerdo con las primeras versiones, cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas de alto cilindraje habrían interceptado una camioneta blanca, presuntamente proveniente del municipio de Tuluá, y disparado con un arma de largo alcance tipo fusil contra sus ocupantes.

El hecho ocurrió cerca de la clínica Palma Real, lo que permitió una rápida atención médica para las víctimas; sin embargo, dos de ellas fallecieron debido a la gravedad de las heridas. Las tres personas lesionadas reciben atención en un centro asistencial, donde son intervenidas quirúrgicamente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles y dar con los responsables. Según versiones preliminares, las víctimas serían oriundas del centro del Valle.