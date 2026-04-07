La víctima fatal fue identificada como Jeovany Ruiz, quien falleció tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en medio de un atentado ocurrido en vía pública. Según versiones preliminares, testigos escucharon varias detonaciones, lo que desató pánico en el sector.

Tras el hecho, la comunidad alertó a las autoridades, que acudieron al lugar para atender la emergencia. En el mismo ataque, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales, donde reciben atención médica. Hasta ahora, no se ha confirmado su estado de salud.

Las autoridades señalaron que aún no se han establecido los móviles del crimen ni la identidad de los responsables. Entretanto, unidades de la Policía adelantan operativos en la zona con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo episodio de violencia en el norte del departamento.