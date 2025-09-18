Hacia las 12:30 de la madrugada de este jueves, un ataque armado en inmediaciones de la Calle 34 con Carrera 34, en el barrio Victoria, dejó como saldo dos personas muertas y una más herida.

Según las primeras versiones, las víctimas se encontraban en un establecimiento comercial cuando fueron abordadas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones. Dos hombres perdieron la vida de manera inmediata, mientras que un tercero resultó gravemente herido y permanece bajo observación médica en un centro asistencial.

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades, que realizaron la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de pruebas con el fin de esclarecer los móviles y dar con el paradero de los responsables.

Este nuevo hecho sicarial se suma a la racha de violencia que vive Tuluá y que mantiene en alerta a sus habitantes. Vecinos del sector manifestaron su preocupación ante la frecuencia de estos ataques y pidieron mayor presencia de las autoridades para contrarrestar la criminalidad.