Según el reporte preliminar, las víctimas, una pareja residente en el sector, fueron atacadas por desconocidos que les causaron múltiples heridas. Tras el ataque, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Vicente Ferrer. Allí, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció Hugo Hernán Andrade, reconocido habitante de la comunidad, debido a la gravedad de las lesiones.

La mujer, quien presentó varios impactos de arma de fuego, fue remitida posteriormente a la Clínica San Francisco de Tuluá, donde recibe atención especializada.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y material probatorio para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes serían los responsables. Por ahora, no se descartan hipótesis, mientras equipos de Policía Judicial asumen la investigación.