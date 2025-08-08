La víctima, identificada como Carlos Arturo Gutiérrez, fue atacada dentro de la finca La Primavera, ubicada en el sector Las Veraneras, en la vía que conduce de San Rafael a Puerto Frazadas.



l hecho se produjo en circunstancias que aún son materia de investigación. Las autoridades adelantan las diligencias para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Este nuevo caso se suma a la serie de hechos violentos que, en los últimos meses, han encendido las alarmas en las montañas tulueñas, donde la comunidad exige mayor presencia de la fuerza pública y acciones efectivas para garantizar la seguridad.