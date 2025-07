La víctima fue identificada como Alexander Álvarez, residente del barrio Bizerta del municipio de Palmira. Según versiones preliminares, el joven se encontraba en el mirador del sector acompañado de algunas personas cuando fue atacado a tiros por desconocidos.

En la escena del crimen solo fue hallado su casco; su motocicleta y otras pertenencias no fueron encontradas, lo que ha llevado a las autoridades a considerar diferentes hipótesis, entre ellas el posible robo. No obstante, aún no hay confirmaciones oficiales sobre los móviles del homicidio.