Según testigos, el oficial se movilizaba en un vehículo particular Kia Picanto blanco cuando fue interceptado por hombres armados. Los atacantes le dispararon varias veces frente a las casas fiscales del sector, entre el colegio Champagnat y la glorieta de La Toscana.

El vehículo quedó con múltiples impactos de bala en el lado del conductor y terminó estrellado. Inmediatamente el coronel fue trasladado a un centro asistencial, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes y activaron un plan candado para dar con los responsables del crimen.