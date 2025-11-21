La víctima, identificada como Harrison Camilo Hurtado Ospino, era un reconocido deportista y pesista tulueño. Según las primeras versiones, fue sorprendido por los agresores mientras se encontraba en el lugar, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

Hurtado fue auxiliado de inmediato y trasladado por una unidad de paramédicos hasta la sala de urgencias de un centro asistencial; sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades iniciaron las labores de investigación para esclarecer los móviles de este ataque y dar con los responsables.