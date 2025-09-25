Según las autoridades, nueve personas más permanecen hospitalizadas, cinco de ellas en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El brote de intoxicaciones comenzó el martes 23 de septiembre, cuando varias personas llegaron a centros médicos de la ciudad tras consumir una bebida alcohólica conocida como “cococho”, en el sector El Boliche, en pleno centro de la capital del Atlántico.

Los afectados ingresaron con síntomas como dolor abdominal intenso, vómito, dificultad respiratoria, mareos y alteraciones en el estado de conciencia.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, informó que ya se tomaron muestras de laboratorio y se esperan los resultados toxicológicos que confirmen qué sustancia habría provocado la emergencia.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia estricta sobre los pacientes hospitalizados y adelantan investigaciones para establecer el origen del licor adulterado que habría ocasionado las muertes.