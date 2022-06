Preferia – Martes 21

Cabalgata en Caballitos de Palo, Día de la Familia Salida: transversal 12, Polideportivo La Alameda e irá hasta la calle 25 y 26 Hora: 2:00 pm

Miércoles 22

Desfile de Comparsas“Salida: transversal 12, Polideportivo La Alameda.“Hora: 5 pm

Sábado 25

Desfile clásico sobre Ruedas“(Bicicletas clásicas y patinaje urbano) Hora: 2:00 pmPunto de salida: Polideportivo Buenos Aires

Porcicultura – VIERNES 24



• Muestra empresarial

• 8:30 am – 2:00 pm Seminario Regional Porcícola Feria de Tuluá

• 2:00 pm – 5:00 pm Show gastronómico (2) – Porkcolombia

• 10:00 am- 5:00 pm Porciniños: Actividades lúdicas y manualidades.

SÁBADO 25



• Muestra empresarial

• 9:00 am – 12:00 pm Taller de Eficiencia de Canales Porcinas

• 12:00 pm – 5:00 pm Show gastronómico (4) – Porkcolombia

• 10:00 am – 5:00 pm Porciniños: Actividades lúdicas y manualidades.

DOMINGO 26



• Muestra empresarial

• 10:00 am – 5:00 pm Show gastronómico (4) – Porkcolombia

• 3:00 pm – 5:00 pm Festival del Asado “Concurso y Premiación al Mejor Asado de la Feria 65”

• 10:00 am – 5:00 pm Porciniños: Actividades lúdicas y manualidades.

LUNES 27



• Muestra empresarial

• 10:00 am – 5:00 pm Show gastronómico (4) – Porkcolombia

• 3:00 am – 5:00 pm Festival de la Costilla “Concurso y Premiación a la Mejor Costilla de la Feria 65”

• 10:00 am – 5:00 pm Porciniños: Actividades lúdicas y manualidades.

Equinos –VIERNES 24



9:00 am Competencia de Trocha y Galope

Competencia de Paso Fino Colombia.

SÁBADO 25

9:00 am Competencias de Trote y Galope.

DOMINGO 26

9:00 am Competencia de Trocha Pura Colombiana.

Especies menores

JUEVES 23

10.00 am – 10:00 pm Entrada de animales.

VIERNES 24

9:00 am Exposición de caprinos, ovinos, conejos, aves ornamentales, peces en estanque, peces ornamentales, proyecto apícola, ponys, llamas y alpacas.

10:00 am Inscripción juzga-miento ovino. Asoovinos. Pista de especies menores.

SÁBADO 25



2:00 pm Juzgamiento de Razas Ovinas de pelo. ASOOVINOS Pista especies menores.

7:00 pm Premiación Ovina. Pista de especies menores.



DOMINGO 26

10:00 am Show de la cabra lechera. concurso de ordeño de pista Especies menores.

2:00 pm Concurso atrape el cordero. Pista de Especies menores.

Exposición general – LUNES 27

8:00 am Concurso Canino. Pista Especies Menores.

Ganadería – JUEVES 23



(Los ganados pueden ingresar antes de la fecha). Entrada de ejemplares al coliseo de Ferias

2:00 pm Concurso Lechero – Ordeño previo (escurrido)

10:00 pm Concurso Lechero – Primer control.

Viernes 24



6:00 am Concurso Lechero – Segundo control.

10:00 am Jornada Académica. Conferencia por laboratorios EMBRIOBRA. En el transcurso del día en la pista de Ganadería

2:00 pm Concurso Lechero – Tercer control.

4 pm: Pesaje y palpación de la raza Gyr

10:00 p.m. Concurso Lechero – Cuarto control.

Sábado 25



6:00 a.m.: Quinto control. Control Lechero

2:00 p.m. Concurso Lechero – Sexto control.

3:00 p.m. Premiación Concurso lechero.

4:00 p.m. Juzgamiento de machos de la raza Gyr.

Domingo 26



11 am: Juzgamiento de hembras de la raza Gyr

5 p.m.: Exhibición de todas las razas ganaderas que participaron.

Lunes 27

Salida del coliseo de los ejemplares.

Plantas Ornamentales – Jueves 23

9:00 am Montaje de exposiciones.

Viernes 24



09:00 am Apertura de exposiciones en viveros comerciales en especies como: Bromelias, Cactus y Suculentas, Anthurios, Bonsái y Orquídeas.

09:30 am Inicio juzgamiento de Orquídeas.

09:00 pm. Cierre de exposición y ventas.

Sábado 25



9:00 am. Apertura de exposiciones y ventas

9:30 am. Inicio juzgamiento en bromélias Cactus y Suculentas.

2:00 pm. Inicio de juzgamiento en Bonsái.

5:00 pm. Cierre de juzgamiento en bromélias, Cactus y Suculentas.

6:00 pm. Cierre de juzgamiento en Bonsái.

Domingo 26



9:00 am. Apertura de exposiciones

10:00 am. Juzgamiento de Stand en las modalidades de:

-Mejor Planta ornamental

-Mejor Stand

-Stand más innovador

-Premio a la planta reina de la feria 65 de Tuluá

9:00 pm. Cierre de exposiciones.

Lunes 27



9:00 am. Apertura de exposiciones

10:00 am. Entrega de recordatorios

9:00 pm. Cierre del evento ferial.

Niños



Circo Veolia

Horario funciones:

Viernes 24

10:00 am.

SABADO 25

2:00 pm – 4 :00 pm.

DOMINGO 26

10:00 am. – 2:00 pm. – 4:00 pm. – 6:00 pm.

LUNES 27

10:00 am. – 2:00 pm. – 4:00 pm. – 6:00 pm.

Maquinaria Agrícola, Vehículos e Industria – JUEVES 23

9:00 am Montaje exposición

VIERNES 24

9:00 am Apertura exposición

Conciertos Noche



Viernes 24

Inicio 9:00 pm

Cheo Andujar

Hermanos Lebrón

Luisito Carrion

Pedro Arroyo

Junio Canales

Willy Gonzales

Sabado 25

Inicio 9:00 pm

Christian Nodal

Yeison Jiménez

Hebert Vargas

Amín Martínez

Joaquín Guiller

Juan Pablo Navarrete

Domingo 26

Inicio 9:00 pm

Silvestre Dangond

Nelson Velásquez

Jhon Álex Castaño

Alzate

Alex Manga

Lunes 27

Inicio 9:00 pm

Andy Rivera

Luigi 21 Plus

Ryan Castro

De La Ghetto



Importante:

Valor entrada por persona hasta las 6:00 p.m. $10.000

Valor entrada por persona después de las 6:00 p.m. $15.000