Su impecable interpretación y carisma sobre el escenario le valieron no solo el trofeo al mejor artista, sino también un premio de $4.000.000, reconocimiento a su talento y pasión por la música popular.
El segundo lugar fue para la joven promesa Melany Velásquez Cano, también de Tuluá, quien, pese a ser menor de edad, demostró una voz poderosa y una gran proyección artística, recibiendo un premio de $2.500.000. Por su parte, el tercer puesto fue para Valentina Valencia Chávez, de Cali, quien obtuvo $1.500.000.
