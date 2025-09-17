En un emotivo video compartido en redes sociales, se observa el instante en que Annasofia recibe la noticia acompañada de su hermana Camila, directora de cine y creadora de sus videoclips. Minutos después, la artista llamó a sus padres en Tuluá, el médico Germán Jaramillo y la psicóloga Alexandra Fatat, para darles la sorpresa que ya recorre el país como motivo de orgullo vallecaucano.

La categoría de Mejor Nuevo Artista, una de las más esperadas de la premiación, incluye este año a talentos emergentes de diferentes países: Alex Luna, Alleh, Annasofia, Camila Guevara, Isadora, Juliane Gamboa, Paloma Morphy, Ruzzi, Sued Nunes y Yerai Cortés.

Los Latin Grammy 2025 anunciaron este miércoles los nominados de sus 58 categorías. El artista con más candidaturas fue Bad Bunny, con 12 menciones gracias a su álbum “Debí tirar más fotos”. Le siguen el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 nominaciones cada uno.

Con esta noticia, Annasofia no solo inscribe su nombre en la historia de la música latina, sino que también pone a Tuluá en el mapa de la industria internacional, llevando el talento tulueño a uno de los escenarios más importantes del mundo.



¿Quiénes son los nominados en las categorías principales de los premios Latin Grammy?



Álbum del Año

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Gloria Estefan – “Raíces”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Liniker – “Caju”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”



Canción del Año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker – “Veludo Marrom”

Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”



Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “l Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Zoe Gotusso – “Lara”



Mejor Nuevo Artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés



Mejor Canción Pop

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Nicole Zignago – “Te Quiero”

Shakira – “Soltera”

Yami Safdie & Camilo – “Querida Yo”



Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”



Mejor Interpretación de Reggaetón

Bad Bunny – “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez – “Brillar”

Nicky Jam – “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido – “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón – “Reggaeton Malandro”



Mejor Álbum de Salsa

Gilberto Santa Rosa – “Debut y Segunda Tanda, Vol. 2”

Issac Delgado – “Mira Como Vengo”

José Alberto “El Canario” – “Big Swing”

Los Hermanos Rosario – “Infinito Positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – “Fotografías”



Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Checo Acosta – “Son 30”

Karen Lizarazo – “De Amor Nadie Se Muere”

Los Cumbia Stars – “Baila Kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa – “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El Último Baile”



Mejor Álbum de Merengue/Bachata

Alex Bueno – “El Más Completo”

Eddy Herrera – “Novato Apostador”

Milly Quezada – “Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)”

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Christian Nodal – “¿Quién + Como Yo?”

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi Suerte Es Ser Mexicano”



Mejor Álbum de Banda

Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18”

Luis Angel “El Flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)”



Mejor Álbum de Música Texana

Bobby Pulido – “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)”

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo No Te Perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El Siguiente Paso (Live Session)”



Mejor Álbum de Música Norteña

Alfredo Olivas – “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, Presente, Futuro”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Pesado – “Frente a Frente”



Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Boza & Elena Rose – “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus – “QQQQ”

Imanbek & Taichu – “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin – “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah – “Veneka”



Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo”



Mejor Canción Regional

Carín León & Maluma – “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me Jalo”

Grupo Frontera – “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte – “La Lotería”

Lupita Infante – “¿Seguimos o No?”



Mejor Álbum de pop contemporáneo

Aitana – “Cuarto Azul”

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Elsa y Elmar – “Palacio”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”



Mejor Álbum de pop tradicional

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Jesse & Joy – “Lo Que Nos Faltó Decir”

Natalia Lafourcade – “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía – “Después de los 30”

Zoe Gotusso – “Cursi”



Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah con Trueno – “Parriba”

Arcángel – “THC”

Big Soto & Eladio Carrión – “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero – “Sudor y Tinta”

Trueno – “Fresh”

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Alleh & Yorghaki – “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny – “DTM”

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso – “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums – “La Plena (W Sound 05)”



Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión Óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta Candelaria”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”



Mejor Canción Tropical

Fonseca & Rawayana – “Venga Lo Que Venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o Nunca”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique – “La Foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si Volviera Jesús”



Mejor Álbum de Rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Eruca Sativa – “A Tres Días de la Tierra”

Fito Páez – “Novela”

Leiva – “Gigante”

Marilina Bertoldi – “Luna en Obras (En Vivo)”



Mejor Canción de Rock

A.N.I.M.A.L. – “Legado”

Ali Stone – “TRNA”

Eruca Sativa – “Volarte”

Fito Páez – “Sale el Sol”

Renee – “La Torre”



Mejor Álbum de Pop/Rock

Bandalos Chinos – “Vándalos”

Dani Martín – “El Último Día de Nuestras Vidas”

Diamante Eléctrico – “Malhablado”

Lasso – “Malcriado”

Morat – “Ya Es Mañana”

Renee – “R”



Mejor Canción de Pop/Rock

Debi Nova – “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina – “Un Último Vals”

Joaquina – “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Lasso – “Lucifer”

Leiva – “Ángulo Muerto”



Mejor canción de raíces

Anita Vergara & Tato Marenco – “Ella”

Bad Bunny – “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío – “Aguacero”

Monsieur Periné con Bejuco – “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade – “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar – Como Quisiera Quererte



Mejor Canción Urbana

Álvaro Díaz & Nathy Peluso – “XQ Eres Así”

Bad Bunny – “DTMF”

Bad Bunny – “La Mudanza”

Maluma – “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko – “En la City”



Mejor Álbum de Música Alternativa

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Judeline – “Bodhiria”

Latin Mafia – “Todos los Días Todo el Día”

Marilina Bertoldi – “Para Quien Trabajas Vol. I”

Rusowsky – “Daisy”



Mejor Canción de Música Alternativa

Bandalos Chinos – “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Judeline – “Joropo”

Latin Mafia – “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy – “(Sola)”



Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Julia Mestre – “Maravilhosamente”

BemLiniker – “Veludo Marrom”

Marina Sena – “Ouro de Tolo”

Milton Nascimento & Esperanza Spalding con Paul Simon – “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”

Zé Ibarra – “Transe”