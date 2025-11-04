Las actividades comienzan el viernes 14 de noviembre con el Desfile de Apertura a las 9:30 de la mañana, seguido de presentaciones culturales en la tarde y una esperada “Noche Crosower” con el toque de poncho y sombrero.



El sábado 15 será el día del campesino y la mujer rural trujillense, con la premiación de las mujeres que se destacan por su labor en el campo. Habrá además cabalgata del café y, en la noche, una espectacular tarima con la presencia de Alejandro Zapata, la Orquesta La Fuga y el reconocido cantante Osmar Pérez, exvocalista de Los Chiches del Vallenato.



El domingo 16 será para toda la familia, con la cabalgata infantil y la celebración de la Tarde de la Familia Celsia. En la noche subirán a tarima la Orquesta Son Café, el Cuarteto Imperial y el alegre Combo de Mulaló.



Finalmente, el lunes 17 se vivirá la competencia de moto velocidad en arena en la pista La Siberia, un show de stunt y presentaciones musicales en tarima con la Orquesta Trópica Stereo, la Banda MP4 y un grupo musical sorpresa.