En una entrevista con la periodista Paola Ramos, la artista explicó que algunas personas de su entorno le han recomendado evitar este tipo de declaraciones, señalando que podrían traerle problemas, incluso relacionados con su visa.

“Te dicen: mejor no lo hagas, porque si hablas, al día siguiente podrían llamarte y decirte que te van a quitar la visa”, comentó la intérprete, quien también señaló que este tipo de advertencias buscan limitar la voz de figuras públicas con gran impacto.

La artista indicó que, aunque le gustaría usar su plataforma para apoyar a su comunidad, también reconoce la responsabilidad y los riesgos que implica hacerlo, especialmente en escenarios de gran visibilidad como el Festival Coachella, donde su presentación genera alta expectativa.

Karol G explicó que prefiere actuar con cautela mientras evalúa la mejor manera de transmitir un mensaje con impacto real. “Tengo un gran escenario y quiero asegurarme de que lo que diga realmente ayude a mi comunidad”, expresó.

Las declaraciones de la cantante se dieron en medio de su reciente aparición en la revista Playboy, donde también habló sobre su carrera, su influencia y el papel que considera debe asumir frente a temas sociales que afectan a miles de personas.

Las palabras de la artista han generado debate en redes sociales sobre la presión que enfrentan los artistas cuando abordan temas políticos y sociales en escenarios internacionales.