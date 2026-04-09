Su música nace desde la experiencia real de sus vivencias y busca conectar con una audiencia que valora tanto el ritmo como el mensaje. La propuesta se origina en sus inicios con el rap en su agrupación Coffeeling Prole y ha evolucionado hasta consolidar un sonido propio con identidad y proyección. Con más de 10 años de trayectoria, este proyecto no es una apuesta nueva, es una realidad, un proceso trabajado que hoy se presenta con fuerza dentro del movimiento.

«Mis influencias musicales provienen del movimiento caribeño, tanto latino como extranjero, de las historias que nacen en la calle, de la cultura sound system, pero también de experiencias personales; no es solo música para bailar, es música con propósito y mensaje», comenta el artista colombiano.

‘Paciencia’ es el nuevo disco de BlackMen, un trabajo que nace cuando todo empieza a alinearse y hay claridad en el sonido y en la visión. Es un viaje de sonidos, afro, dancehall y amapiano con mucho sabor urbano, pero lo que lo define son las emociones con canciones para la fiesta, el amor, el desamor y para dedicar; mostrando múltiples facetas con una misma esencia.

Cada canción del álbum ‘Paciencia’ de BlackMen tiene dos caras, una emocional y una de energía. A lo largo del disco, el oyente encontrará temas románticos, pero bailables; otros sensuales y directos, algunos más nostálgicos y de desamor, y también momentos explosivos pensados para la fiesta. La dualidad es lo que le da vida al álbum.

‘Posiciones’ es el focus track del disco de BlackMen, un tema que une grandes artistas de diferentes ciudades como Eichem de Cali, Jbd de Medellín, el Rm de Cartagena y Lion Bigmao de Palmira. Es una canción con una energía muy marcada para la fiesta que refleja la sensualidad.

‘Paciencia’ es un álbum con varios juntes fuertes y también hay otros temas que representan muy bien el momento del proyecto y que vienen tomando protagonismo, ejemplo Twerk junto a Lion Fiah quien es uno de los artistas más consolidados a nivel nacional en el género urbano.

La portada de ‘Paciencia’ muestra la dualidad del proyecto BlackMen: sensibilidad y fuerza. La rosa representa lo emocional, mientras la imagen transmite carácter y evolución. Es la idea de que el proceso también tiene forma, actitud e identidad.

El álbum ‘Paciencia’ nace de una fusión de talentos que conectan directamente con el ADN caribeño, producido por Dímelo Ray & Súbelo Alto de Venezuela junto Milo Saints desde Barranquilla, quienes con ese aire cálido y rítmico que los caracteriza, se complementan con la visión de Ariam Useche quien acompañó a BlackMen en todo el proceso creativo, aportando distintos colores sonoros. El resultado final es un proyecto con mucho sabor.

«Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer y descubrir a BlackMen en Colombia y Latinoamérica porque detrás de este artista hay un proceso real. No es solo música, es una evolución que se siente en el sonido y en lo que transmite. Darse la oportunidad de descubrirlo es conectar con una propuesta con identidad, que representa algo nuevo dentro del movimiento, sin perder lo real. Y al final, quien lo escuche no solo va a oír música… va a entender la vibra», concluye.

Escucha el disco ‘Paciencia’ de BlackMen en tu plataforma musical favorita