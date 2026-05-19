Con una propuesta cargada de sentimiento, nostalgia y respeto, Osmar Pérez le imprime el sabor característico del vallenato romántico a esta obra que ha acompañado a varias generaciones en una de las fechas más especiales del año. La nueva versión busca tocar el corazón del público a través de un mensaje de amor y gratitud hacia las madres, exaltando el papel invaluable que cumplen dentro de las familias y la sociedad.

“Quisimos hacer un homenaje sincero a todas las madres, llevando esta canción al sentimiento vallenato y manteniendo intacta la emoción que transmite su letra”, expresó el artista.

La producción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y comienza a sonar en diferentes emisoras y espacios musicales del país, perfilándose como una de las canciones más especiales de esta temporada dedicada a las madres.

Desde el equipo de trabajo de Osmar Pérez extendieron además la invitación a medios de comunicación, emisoras, páginas de entretenimiento y seguidores de la música vallenata para apoyar y difundir este lanzamiento que rinde homenaje al amor más grande e incondicional: el amor de una madre.