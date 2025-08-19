Este conmovedor cover, producido por el propio Over Vásquez bajo el sello ArteSZ, conserva la fuerza lírica de la versión original, pero le aporta un carácter renovado y profundamente colombiano. El arreglo, donde brillan el requinto, el acordeón y ese inconfundible sabor guascarrilero, transforma la canción en un lamento que nace desde lo más hondo del alma.



Tras el éxito de “La despechada del año”, los artistas se reencuentran en esta interpretación poderosa que promete tocar las fibras más íntimas del público. En esta versión, la pasión vocal de Olga Valkiria se entrelaza con la intensidad emocional y la honestidad interpretativa de Over Vásquez, logrando una pieza que conmueve, emociona y retrata a quienes aman con el alma y sufren con el cuerpo.



El videoclip que acompaña el lanzamiento captura la esencia del dúo, conocidos como El Dueto del Pueblo, y su conexión genuina con las emociones reales de su audiencia.



“Muerto en vida” no es simplemente una versión: es una confesión hecha canción.