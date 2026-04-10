El tema, que ha sido presentado como un homenaje a su trayectoria, surgió en medio de un encuentro entre amigos en Medellín, donde el artista compartió junto a Ciro Quiñonez, además de Simón Vauri y Genery.

Durante esa reunión nació la composición, que con el tiempo tomó un valor especial para su entorno cercano. Entre sus versos se destaca la frase “el que a hierro mata”, reflejo del estilo que caracterizó su forma de interpretar la música popular.

La canción también fue compartida como parte del compromiso de su círculo cercano por mantener viva su memoria, donde la Banda El Aventurero continuará impulsando su legado.

Más que un lanzamiento, este tema se convierte en un recuerdo que demuestra que su música sigue presente y continúa conectando con el público.