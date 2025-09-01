El grupo cómico-musical más desparpajado de Colombia, Los Recochan Band, está dando de qué hablar con su más reciente bombazo musical: “Era un domingo, sin plata y sin nada”, una propuesta que combina humor, sabor y mucha alegría para poner a bailar hasta al más serio.



Los Recochan Band, integrado por Jorge Leal, Jesús Ladino,»El propio» y el DJ, tomaron dos joyas de la música popular colombiana – “Era un domingo” de Los Alegres Cordillera y “Ni plata ni nada” de Los Relicarios – y les dieron una transformación tropical con todo el sello recochero que los caracteriza. El resultado es una fiesta de principio a fin.



Pero ojo, no estamos hablando de simples covers. Esta es una reinventiva versión con ritmos pegajosos, sabor tropical y ese toque de picardía que solo Los Recochan Band saben dar. Una mezcla perfecta entre tradición y modernidad que promete conquistar escenarios, redes y plataformas digitales.



Con este lanzamiento, Los Recochan Band confirman por qué son los favoritos del público que busca música divertida, fresca y 100% colombiana. ¡Porque aquí no hay tristeza, solo recocha y rumba asegurada!



“Era un domingo, sin plata y sin nada” ya está sonando en vivo y pronto podrás disfrutarlo en todas las plataformas digitales.

¡Prepárate porque los reyes de la recocha llegaron para ponerle sabor a tu vida!