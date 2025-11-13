La cantante, conocida artísticamente como Annasofía, será una de las encargadas de abrir la jornada musical con una presentación especial en la antesala de los premios, interpretando una de las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

Según medios internacionales como AP News y Revista Diners, Ana Sofía es la única colombiana nominada en esta categoría, un reconocimiento que la consolida como una de las nuevas voces más prometedoras del pop latino y un orgullo para Tuluá y todo el Valle del Cauca.

Su nominación llega tras el lanzamiento de su primer EP titulado “Primer Intento”, presentado el pasado 3 de octubre, una producción que fusiona pop, R&B y sonidos electrónicos, con letras introspectivas y una propuesta artística moderna.

En entrevistas recientes, Ana Sofía expresó que esta nominación representa “un sueño cumplido”, y que su meta es seguir llevando el talento colombiano a los escenarios más importantes del mundo.

La ceremonia principal de los Latin GRAMMY 2025 se llevará a cabo esta noche, pero desde esta tarde la tulueña ya empieza a brillar con luz propia en la alfombra roja, llevando el nombre de su ciudad a lo más alto de la música latina.

¿Quién es Ana Sofía?

Ana Sofía, conocida en el ámbito artístico como Annasofía, nació en Costa Rica, pero se considera completamente colombiana, pues llegó al país con apenas tres meses de edad y creció en Tuluá, Valle del Cauca. Desde pequeña mostró una fuerte inclinación por la música: comenzó a tocar la batería a los siete años y a los nueve ya escribía sus propias canciones.

Estudió Producción Musical en la Universidad de los Andes (Bogotá) y continuó su formación en la Art House Academy de Miami, donde fortaleció sus conocimientos en composición, producción y ejecución instrumental. Es una cantante, compositora, productora y multiinstrumentista, capaz de tocar batería, guitarra, piano y bajo.

Su carrera como solista comenzó oficialmente en 2019 con el sencillo “Friends with Benefits”, pero su mayor reconocimiento llegó con el EP “Primer Intento” (2025), que marcó una nueva etapa de madurez artística. Su estilo fusiona pop, R&B, urban y electrónica, con letras que reflejan autenticidad y libertad creativa.

En 2025, su nominación a los Latin GRAMMY Awards como “Mejor Nuevo Artista” la posiciona como una de las figuras emergentes más importantes de la música latina contemporánea. Además, Ana Sofía ha manifestado que su objetivo es inspirar a otras mujeres a creer en su talento y a abrirse paso en la industria con determinación.