Esta canción, tercer adelanto del próximo álbum Norteña, refleja el lado más humano de las fronteras. A través de una historia de amor marcada por la distancia, “La Línea” retrata cómo una división invisible en el mapa puede cambiar para siempre el rumbo de miles de vidas, dejando relaciones en pausa, sueños truncados y una esperanza que se aferra al reencuentro.

Inspirada en experiencias cercanas y en la realidad que vivió creciendo en Tijuana, Julieta Venegas convierte esta canción en una reflexión sensible sobre el drama migratorio. La artista logra transformar el dolor de la ausencia en una melodía íntima que también abraza la resistencia, el amor y la fe en volver a abrazar a quien se extraña.

La participación de Yahritza y Su Esencia aporta una fuerza especial al tema. La voz de Yahritza le imprime un tono nostálgico y desgarrador que conecta con una nueva generación, reforzando el mensaje de una canción que habla de heridas abiertas, pero también de esperanza.

En lo musical, “La Línea” se mueve dentro del universo sonoro de Norteña, el nuevo proyecto de Julieta Venegas, donde explora sus raíces, la identidad y el territorio desde una mirada actual. Esta unión artística logra un puente entre tradición y frescura, consolidando una propuesta poderosa dentro de la escena latina.

Con este lanzamiento, Julieta Venegas demuestra, una vez más, su capacidad para convertir historias cotidianas en himnos universales que conmueven y dejan huella.