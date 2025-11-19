En esta ocasión, La Banda Intocables fue galardonada con el premio a Mejor Agrupación Regional Mexicana, un reconocimiento que consolida su trayectoria y la posiciona como una de las agrupaciones más destacadas del género en Colombia.Su éxito más reciente, “Cuelga”, una colaboración con Juan Pablo Márquez, Los Hermanos Medina y el artista urbano Yelsid, se ha convertido en uno de los temas más sonados en las emisoras del país.

La agrupación también anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Relación”, junto al reconocido artista Freddy Montoya, una producción que promete convertirse en otro gran éxito. Con este galardón y su nueva propuesta musical, La Banda Intocables se prepara para iniciar una gira de medios por todo el país, en la que compartirán esta buena noticia y darán a conocer nuevas sorpresas musicales.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la agrupación con su público, demostrando que la pasión, el talento y la perseverancia son la clave para seguir llevando su música a todos los rincones de Colombia y del mundo.