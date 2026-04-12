Su show está programado para las 11:55 p. m. (hora Colombia) en el escenario principal, en el Empire Polo Club de Indio, California.

Los fanáticos podrán seguir la presentación EN VIVO y gratis a través del canal oficial de YouTube de Coachella, donde se transmiten los conciertos del festival.

Este espectáculo marca un momento histórico para la música latina, consolidando a la artista como una de las figuras más influyentes a nivel global. Además, repetirá su presentación el próximo 19 de abril durante el segundo fin de semana del festival.

Se espera un show de gran formato, con posibles invitados sorpresa y una puesta en escena que celebra sus raíces y su impacto internacional.