El show incluyó una puesta en escena de alto nivel con seis cambios de vestuario, efectos visuales y elementos como fuego, agua y escenografías inspiradas en la naturaleza. Desde el inicio, con “Latina Foreva”, la artista dejó claro el enfoque de su presentación: resaltar la identidad latina en un escenario global.

Durante la noche, compartió tarima con artistas como Becky G, Mariah Angeliq, Wisin y Greg González, además de estrenar una canción inédita con este último.

El espectáculo también rindió homenaje a la música latina con mariachis femeninos, ritmos como cumbia y bachata, y un recorrido por el reguetón clásico. Uno de los momentos más emotivos fue su interpretación de “Mi Tierra”, de Gloria Estefan.

El cierre, acompañado de fuegos artificiales y banderas latinoamericanas, reafirmó su mensaje de identidad y orgullo. “Este logro no es solo mío, es de todos los latinos”, expresó la artista ante miles de asistentes.

Un espectáculo que no solo marcó su carrera, sino que también dejó en alto la música en español en uno de los escenarios más importantes del mundo.

Vea partes de la presentación aquí: