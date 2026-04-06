Desde su nacimiento en 2016, por iniciativa de Luis Eugenio García (Geño), la banda ha construido un sello propio que mezcla la fuerza del rock con la riqueza rítmica del folclor del Caribe colombiano. Hoy, junto a Walter Extermor, Esteban Molina y María José Figueroa, consolidan una propuesta que rinde tributo a sus raíces mientras explora sonidos modernos y experimentales.

Con ‘Último Edén’, Karnívale captura ese instante mágico en el que la música y el ambiente carnavalesco invitan a dejar atrás las preocupaciones y entregarse completamente al disfrute. La canción se sumerge en una base rítmica influenciada por la champeta palenquera y ritmos tradicionales como la chalupa, fusionados con sintetizadores, guitarras distorsionadas y una potente percusión que define el ADN sonoro del grupo.

El lanzamiento llega acompañado de un video que propone una visión artística del Carnaval: un ritual simbólico que conduce al desenfreno de la fiesta. A través de personajes tradicionales reinterpretados, la banda plantea una deconstrucción del Carnaval, mostrando que esta celebración es diversa, incluyente y universal.

Este sencillo hace parte del segundo trabajo discográfico del grupo, un proyecto conceptual que verá la luz a lo largo del año con el lanzamiento de ocho canciones, presentadas cada dos meses. La producción girará en torno a la humanidad en la fiesta, la euforia colectiva y el encuentro entre tradición y modernidad, todo complementado con piezas audiovisuales que expanden el universo creativo de la banda.

Karnívale no solo apuesta por conquistar al público colombiano, sino también por llevar su sonido a escenarios internacionales. “Queremos crear alianzas dentro y fuera del país, viajar y compartir nuestra música y cultura. Quienes escuchen a Karnívale encontrarán un sonido auténtico, conectado con la identidad del Caribe colombiano y con la energía del Carnaval”, afirma la agrupación.

Con ‘Último Edén’, Karnívale reafirma su lugar como una de las propuestas emergentes más interesantes del país, llevando el espíritu del Caribe a una nueva dimensión sonora donde la fiesta es protagonista.