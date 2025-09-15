Con una carrera que inició desde temprana edad, la artista conquistó recientemente el concurso HM Talent, certamen organizado por la productora HM Music Pro, dirigida por el paisa John Upegui, quien vivió muchos años en Tuluá y actualmente está radicado en España y Cali.



Durante el concurso, Saray cautivó al jurado y al público con su interpretación del tema “Un montón de estrellas”. La competencia inició con 40 participantes, hombres y mujeres, de los cuales clasificaron 16, y en la gran final se enfrentaron seis colombianos y un representante de España.



El concurso consistía en subir un video musical para que los seguidores y familiares de la cantante en redes sociales le dieran el apoyo necesario, acto seguido los organizadores escogieron a los intérpretes más votados.



El pasado fin de semana, en la Villa de Céspedes, John Upegui estuvo presente para entregar el premio a la ganadora, consistente en la producción de un disco, la realización de un audiovisual y la promoción en plataformas digitales, todo bajo la dirección de HM Music Pro, una de las disqueras más reconocidas en el mundo hispanoparlante.



Con este triunfo, Saray no solo enaltece el talento tulueño, sino que también abre camino para convertirse en una de las voces más influyentes de la nueva generación musical en Colombia.



Este reconocimiento le servirá a Saray para agendar sus presentaciones para el 2026 en varios paises de Europa donde su estilo es aceptado entre la gente joven que gusta de su estilo.