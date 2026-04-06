

Este nuevo sencillo que es composición de Jhon Mindiola y que fue grabado y producido en la capital vallenata Valledupar, es una manera de refrescar el sonido actual del género, pero sin perder la esencia y la identidad del vallenato colombiano, pasando por la fuerza que le da el acordeón interpretado por el rey vallenato Jaime Luis Campillo como la energía y potencia que le proporcionan los sonidos vibrantes que hacen que sea una canción perfecta para dedicar, pero a la vez para parrandear en cualquier ocasión.



“DE TI ME GUSTA TODO” narra la historia de un hombre que queda perdidamente enamorado de una mujer que conoce en una noche de parranda, el video fue rodado en Bogotá y es protagonizado por la influencer barranquillera Ornella Sierra y en este se ve a los artistas cantar y coquetear con esa chica que los tiene cautivados.



Esta unión musical es una apuesta retadora en donde los dos artistas le apuestan a cautivar no solo los públicos clásicos sino a traer nuevos seguidores y oyentes a un género que siempre hará parte de la identidad de los colombianos, esta canción llega de manera perfecta para que la gente pueda disfrutarla en el festival vallenato que se celebrará el próximo mes.



“DE TI ME GUSTA TODO” se encuentra disponible en plataformas digitales y YouTube desde el pasado 27 de marzo mientras los artistas preparan lo que será su presentación oficial ante el público en sus próximas presentaciones.