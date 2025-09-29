Desde muy joven encontró en la música no solo una pasión, sino un camino de expresión y crecimiento personal. Fue en 2015, a los 19 años, cuando decidió dar el primer paso en su formación artística al iniciar estudios de técnica vocal en la ciudad de Tuluá.

La disciplina y la constancia lo han llevado a ser finalista en múltiples concursos de canto a nivel regional y departamental. Su talento lo ha llevado a presentarse en eventos privados, sociales y culturales, donde conecta con el público y comparte la pasión que lo inspira. Trabaja arduamente en el montaje de su primer EP en el género popular.