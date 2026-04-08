Liderado por la cantautora Deisy Cubillos, este proyecto nacido en los tejados de Soacha ha construido una identidad artística que fusiona lo bohemio con la fuerza del rock, logrando un estilo que mezcla poesía, mística y sonidos envolventes. A su lado, talentos como Luisa Estrada, Paul Ospina y Jesús Salgado complementan una propuesta sólida que ha evolucionado desde escenarios callejeros hasta consolidarse como una apuesta conceptual y sonora en crecimiento.

“21.2 Acústico” no es solo un álbum: es un viaje introspectivo. Cada canción se convierte en una página abierta de un diario emocional donde habitan el amor, la pérdida, la transformación y el renacimiento. La producción apuesta por lo esencial: guitarras limpias, voces al frente y atmósferas íntimas que permiten que cada emoción respire sin filtros.

Canciones como “Mírame”, “La luna y el gato”, “Soledad Criminal” y “Utopía” revelan distintas facetas del alma, mientras que el focus track “En mis reminiscencias” se posiciona como una pieza profundamente conmovedora que explora esas conexiones invisibles que trascienden el tiempo y el espacio.

Inspirados por grandes referentes como Gustavo Cerati, Robi Draco Rosa y bandas como Iron Maiden, DeyCube logra un equilibrio entre lo visceral y lo espiritual, llevando al oyente a una experiencia sensorial que va más allá de la música.

“Sentir profundamente no es debilidad, es poder”, es el mensaje que atraviesa este disco, una invitación clara a abrazar las emociones sin miedo y encontrar belleza incluso en medio del caos interno.

El 2026 se perfila como un año clave para DeyCube, con nuevos lanzamientos, presentaciones en vivo y una expansión artística que busca conquistar no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Sin duda, “21.2 Acústico” es un álbum perfecto para las noches silenciosas, para los momentos de reflexión y para quienes buscan en la música un refugio emocional.