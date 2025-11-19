Esta colaboración propone una fusión entre los sonidos tradicionales de la cumbia y los matices de la banda mexicana, logrando una mezcla fresca y llena de energía que conserva el romanticismo de la versión original, pero con un ritmo más bailable y contemporáneo.



La producción fue realizada en los estudios de Cumbia Kalle en Popayán, donde ambos artistas plasmaron su pasión y creatividad para dar vida a esta propuesta musical que busca trascender fronteras.



Con este lanzamiento, Cumbia Kalle y Don Eric no solo rinden tributo al legado del “Divo de Juárez”, sino que también buscan conquistar a las nuevas generaciones con un sonido moderno, y alegre.