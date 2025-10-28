Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el municipio de Bugalagrande se vestirá de alegría para conmemorar la cuadragésima versión de sus tradicionales Fiestas del Retorno, un evento que exalta la identidad, la cultura y el orgullo bugalagrandeño.



Durante cuatro días, propios y visitantes podrán disfrutar de una variada programación que combina música, color, tradición y entretenimiento para toda la familia. Entre las actividades más destacadas se encuentran el Torneo de Banquitas, Festival Guabinero Artesanal, Peña Artística, Mercado Campesino, desfile de yipaos, desfile de caballitos de palo, la celebración especial del Día de los Niños, la exhibición de bicicletas y motocicletas antiguas, la Plaza Gastronómica, y un festival canino que promete diversión y ternura en igual medida. Las noches estarán reservadas para el reencuentro y la música con un cartel artístico de talla nacional e internacional:



Sábado 1 de noviembre: Andrés Franco El Agropecuario, Junior Vargas y el reconocido salsero Roberto Blades.



Domingo 2 de noviembre: Los Inquietos del Vallenato, el artista de música popular Fernando Burbano y el salsero Roberto Lugo.



Estas Fiestas del Retorno prometen ser una celebración inolvidable.