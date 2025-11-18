De cómo buscar una elevación sensorial y entrar en un trance con la música buscando soluciones en recuerdos, unos no tan cómodos como otros, pero al fin y al cabo recuerdos que marcaron. Es una aceptación a la inmersión en la música y las visuales que siempre traen la mejor luz, a la animación y la narrativa, al cambio y a la necesidad de mostrar simpatía por nosotros mismos y el entorno para llamar la cadencia correcta para poder disfrutar el instante más sensible.



La canción explora sonidos de trap y R&B, además de rap y hip hop. ‘Simpatía’ no tiene samples y tiene una guitarra acústica melódica que da una sensación de humanidad durante toda la canción hecha por Eddy Montoya y en los sintetizadores y ritmo por Loyd en el beat, ambos de Santa Marta.



El video de ‘Simpatía’ tiene mucho amor por la animación y la psicodelia, por los cambios de colores entre paletas frías a paletas cálidas usando la palidez como transición. Es la historia de Coroncoro, un sujeto cuya alma le pertenece al mar y su búsqueda del amor a través de la animación y el color lo llevan a situaciones que lo hacen caer empujado por la geometría de lo absurdo.



La portada del sencillo es una de las primeras imágenes del video y es Coroncoro comenzando la jornada psicodélica con un estilo de arte pop abstracto.