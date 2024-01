JUEVES 18 DE ENERO



1:00 PM. DESCUBRE LA CALLE DE LOS ANDALUCES, donde los sueños de nuestros emprendedores toman forma en cada rincón. Parque Vicente H. Cruz.

2:00 PM. CABALGATA INFANTIL. Desfile en caballitos de palo, show artístico y diversión para niños y niñas. Salida: Carrera 4 Colegio Eleázar Libreros. Llegada: Parque Vicente H. Cruz

7:00PM. PROGRAMACIÓN TARIMA PARQUE VICENTE H. CRUZ

NOCHE EN FAMILIA DE CONCIERTOS: Andy Ramírez, Carlos Alberto Ocampo, Coreografía de las candidatas al XLVI Reinado Cívico y de la Simpatía. Marion Arenas. GRAN PRESENTACIÓN DE CARIN LEÓN (Yo Me Llamo, ganador versión 2023). RUMBA JÓVEN (Discoteca Central Bar)

VIERNES 19 DE ENERO

1:00 PM. CALLE DE LOS ANDALUCES. Parque Vicente H. Cruz

2:00 PM. DESFILE EQUINO, ANDALUCIA 140 AÑOS Salida: Carrera 5, antiguo Caballo de lata

8:00 PM. CONCIERTOS REMATE DESFILE EQUINO LUGAR: UNIDAD DEPORTIVA. ANTIGUO PARQUE RECREACIONAL. Artistas: Jonathan Alexánder Cardona, Martín Emilio Guerrero “El Canario del Valle”, Rodolfo Gómez “EI Rey de Copas”, Orquesta Zaperoco, GRAN PRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO POSADA y DE “JORGE CELEDON”.

SÁBADO 20 DE ENERO

9:00 AM. Desfile de Carros Antiguos y Motos Harley. Salida y Llegada Parque Vicente H. Cruz

10:00 AM. Carnaval de Fiestas (Desfile de carrozas y comparsas). Salida Carrera 4 con Calle 3 Barrio San Vicente. Llegada: calle 24 con Cra 5.

1:00PM. CALLE DE LOS ANDALUCES. Parque Vicente H. Cruz

8:00 PM. GRAN NOCHE DE CONCIERTOS. LUGAR: ANTIGUO PARQUE RECREACIONAL, UNIDAD DEPORTIVA. Daniel Alejandro Hernández, María Elena Posso, Isabella Gil.

VELADA DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN REINA CÍVICA Y DE LA SIMPATÍA 2024-2025

Artistas: Brayan Concha. GRAN PRESENTACIÓN DE WILLY GARCÍA Y SU ORQUESTA. GRAN PRESENTACIÓN DE HERNÁN GÓMEZ

DOMINGO 21 DE ENERO

10:00 AM. Card Audio. Recorrido por las diferentes vías del Municipio. Inicia Carrera 5 con Calle 1 entrada Sur, finaliza Pista Atlética con Concurso.

11:00 AM. FESTIVAL GASTRONÓMICO Y DEL RÍO EN EL ECOPARQUE. Waldo con su show de Rumba Terapia. Jhonny Miranda “El Master de Oro” Javier Vásquez (Yo me llamo), Robert Tulio Marmolejo “Tulio del Valle”, Gabriel Cardona, LOS CANTORES DE CHIPUCO, “KOKO Y KORONEL” y “EL CHICO” JARAMILLO.