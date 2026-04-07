En esta ocasión, la agrupación celebrará los 25 años de su icónico álbum “Hijos del culo”, un trabajo discográfico que marcó un antes y un después en su carrera y los consolidó como una de las propuestas más influyentes del rock latinoamericano. Con este disco, Bersuit logró trascender fronteras gracias a canciones que hoy son himnos generacionales como “Toco y me voy”, “La bolsa”, “Negra murguera” y “Desconexión sideral”.

El show será un recorrido cargado de nostalgia, energía y crítica social, sello característico de la banda desde sus inicios hace 38 años en el barrio Barracas de Buenos Aires. Además de revivir los clásicos de “Hijos del culo”, el repertorio incluirá otros temas emblemáticos como “Sr. Cobranza”, “Se viene” y “Un pacto”, garantizando una experiencia vibrante para los asistentes.

Bersuit Vergarabat ha sabido mantenerse vigente gracias a su innovadora fusión de rock con ritmos populares como la murga, la cumbia y el tango, acompañados de letras cargadas de ironía, sensibilidad urbana y reflexión social. Su música no solo ha entretenido, sino que también ha sido un espejo de las realidades latinoamericanas, convirtiéndose en la banda sonora de varias generaciones.

Por su parte, Lourdes Music Hall continúa consolidándose como un epicentro cultural en la capital, con una programación diversa que impulsa tanto artistas nacionales como internacionales. Su formato íntimo y cercano permite una conexión única entre el público y los artistas, haciendo de cada concierto una experiencia especial.

La cita está hecha: una noche para cantar, recordar y vibrar al ritmo de una de las bandas más auténticas del continente.