Conocido por su apariencia extrema, el llamado “hombre más tatuado de Brasil” decidió cambiar su estilo de vida en 2023 tras convertirse al cristianismo evangélico, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento para borrar cerca de 180 tatuajes.

Aunque el proceso ha sido doloroso y prolongado, el propio Leandro ha documentado su evolución, evidenciando un cambio notable, especialmente en su rostro. Actualmente asegura estar en una nueva etapa enfocada en la espiritualidad, la predicación y su formación académica.

Su historia ha generado gran impacto en redes, no solo por el cambio físico, sino por el giro radical en su vida personal.