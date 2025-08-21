En el corregimiento de Barragán, este puente festivo se vivirán las tradicionales Fiestas del Campesino, un evento esperado con alegría por sus habitantes y visitantes. Sin embargo, persiste la gran preocupación: las constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica…¡Estamos cruzando los dedos para que esto no pase este fin de semana!

Los moradores han manifestado reiteradas quejas por los cortes inesperados que, además de generar incomodidad, afectarían la seguridad y la programación cultural. No se puede concebir una celebración tan importante “a punta de vela”…¡Añañaiii!

¡Es hora de que las autoridades competentes y la empresa de energía garanticen un servicio estable y continuo durante estas fechas! La comunidad merece disfrutar sus festividades con normalidad, sin apagones que opaquen la tradición campesina…¡Allá nos encontraremos todos y gracias por la invitación!

Los habitantes del corregimiento de Barragán esperan que los cortes de energía no les apague la alegría de sus tradicionales fiestas.

Pasó el 7 de agosto, una fecha histórica para Colombia, y lo que debería haber sido una explosión de orgullo nacional terminó en un silencio desolador. Muy pocas banderas ondearon en las fachadas de nuestras casas, no porque faltaran, sino porque sobró indiferencia. Paradójicamente, cuando juega la Selección Colombia, el tricolor aparece por todas partes: en ventanas, balcones, motos y hasta en caravanas que, además de peligrosas, interrumpen la tranquilidad de la ciudad…¡Plop!

Celebrar la Independencia no debería ser una obligación, sino un acto de conciencia, respeto y gratitud. Si la bandera solo sale cuando hay gol, entonces el verdadero patriotismo está en crisis. La patria no se defiende con caravanas, se honra con memoria, identidad y compromiso diario…¿Será que nuestro amor por la patria se limita a un marcador de fútbol?

