Este año, el 7 de diciembre no brilló gracias a la Alcaldía, sino gracias al bolsillo y a la voluntad de la comunidad. En barrios como la Transversal 12, Entrerríos, Sajonia, Alvernia, Villa Campestre y un sector de La Esperanza, fueron los mismos vecinos quienes se organizaron, compraron luces y levantaron adornos para no dejar morir la tradición…¡Añañaiii!

Mientras tanto, la administración municipal decidió invertir en obras civiles, dejando de lado lo que siempre fue uno de los mayores atractivos de fin de año: el alumbrado público, ese que reunía familias enteras a caminar, tomarse fotos y sentir que empezaba la Navidad…¡Todos esperamos que no se convierta en una promesa más!

La ciudadanía lo dice con desconsuelo: cuando el pueblo tiene que suplir al gobierno hasta en los detalles simbólicos, es señal de que algo está fallando. Ojalá el 2026 traiga voluntad política y no solo cemento…¡Amanecerá y veremos!

¿Cuál será la razón para que algunas de las busetas del servicio urbano no enciendan la iluminación donde informan el destino?

Una práctica incómoda está creciendo en algunos establecimientos de comidas rápidas de la ciudad: pedirle al cliente que incluya propina… ¡cuando no hay servicio a la mesa!

Ahora resulta que, al pagar en el mostrador, algunos locales preguntan si se desea dejar propina “para el cocinero, para el vigilante, o para el equipo en general”. Una distorsión completa del sentido de la propina, que siempre ha sido voluntaria y ligada al servicio directo del mesero o mesera y cuando le facturan ya está incluida y es voluntaria…¡Que no cunda el pánico!

Si esto sigue así, en cualquier momento nos pedirán propina por calentar una empanada. Es hora de que los comercios revisen la práctica antes de perder clientela por querer ganarse lo que no es obligatorio…¡No me diga más!

El de Tuluá es el único alumbrado que esta encerrado ¡plop!

Los usuarios del transporte público volvieron a levantar la voz, y con razón. En la noche, no son pocas las busetas que circulan sin encender el tablero donde se identifica la ruta, obligando a la gente a adivinar qué vehículo viene o a correr riesgos parándose en cualquier lado para averiguarlo…¿Qué estará pasando?