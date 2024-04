Los moradores del norte del Valle del Cauca están vivamente preocupados por el incremento de la ola delictiva en esta zona del departamento, donde no hay semana en que no se presenten varios atentados sicariales que dejan un buen número de víctimas, sin contar con las personas que pierden la vida en accidentes de tránsito por diferentes motivos…¡El remedio para esta triste situación no aparece a la vista!

Cuando la situación de inseguridad recrudece, los alcaldes de los municipios acuden a los manidos consejos de seguridad, a los que acuden todas las fuerzas encargadas de mitigar y de buscar a los culpables, pero con el paso del tiempo, todo sigue igual…¡Estamos en manos del Todopoderoso!

Preguntas pendejas. ¿Qué pasaría con el control de las motocicletas, después de las 11 de la noche, que el número de personas que se movilizan está en aumento?

¿Usted conoce que existe un decreto que prohibe la movilización de las motocicletas, después de la 11 de la noche, durante este mes? Naturalmente incluye la Semana Santa.

La violencia se tomó las calles de los municipios del norte del Valle del Cauca que, a pesar de los llamados consejos de seguridad, no mejora.

¿Qué pasó con la tan cacareada Central de Mieles que se tenía proyectada construír en el municipio de Bolívar, Valle, para beneficiar a los trapiches paneleros de esa zona del departamento?

¿Qué programación tendrá Inciva para desarrollar en el jardín botánico Juan María Céspedes de Tuluá, con motivo de la COP 16, que se realiza este año en la zona del pacífico colombiano?

¿Será que los logos que están puestos en el Sacúdete del corregimiento de Nariño, el parque infantil Julia Scarpetta y de la Ciudadela Deportiva, correrán la misma suerte que el de la plaza cívica Boyacá?

¿Será que los dueños del América construirán el estadio en el municipio de Candelaria, como lo ha propuesto su alcaldesa?