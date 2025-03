¿Será cierto que a los usuarios tulueños de la Nueva EPS no les están entregando los medicamentos en Disfarma, en Buga, mientras acondicionan su espacio en Tuluá, «dizque» porque no son bugueños?

Los campesinos que viven a menos de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ahora tienen prohibido cazar a la guagua, un roedor que habita cerca a las fuentes de agua, de bosques tropicales, porque este animal está en peligro de extinción en nuestro país. Quienes lo hagan pueden recibir una pena hasta de 11 años…¡Después no digan que no sabían!

¿Hasta cuándo habrá que esperar para que los conductores que se movilizan por la carrera 33 con calle 28, barrio Victoria, tengan de nuevo en funcionamiento los semáforos que ya cumplieron más de un año apagados?

¿La comunidad del corregimiento de Nariño y sus líderes dejarán que el parque recreacional “Sacúdete” siga deteriorándose y, al paso que va, en muy pocos meses ya sea un recuerdo?

¿Cuándo será que los y las propietarios de mascotas, especialmente los que sacan a pasear sus perros en la calle 28 entre carreras 31 y 32, llevan su palita y bolsa para recoger los desechos orgánicos de sus animales?

Los seguidores del fútbol colombiano están “sacando pecho” porque a la convocatoria de Néstor Lorenzo para enfrentar a Brasil y Paraguay por las eliminatorias al Mundial de Fútbol solo convocaron a Mariño Hinestroza y a David Ospina, del Atlético Nacional, y a Juan Fernando Quintero, del América de Cali…¡Añañaiii!

Los oyentes de radio del centro del Valle van a extrañar, a partir del 28 de marzo, al locutor Gustavo Adolfo Mondragón y al popular Carlos Arturo “El Bocha”García”, que por más de 40 años los escuchamos en las emisoras de RCN en Tuluá, La Cariñosa y El Sol, especialmente en el espacio sabatino “Estamos en Salsa”…¡Los extrañaremos!

Las Cámaras de Comercio del país están atravesando una difícil situación económica que puede afectar el empleo de las personas que laboran en esta entidad. Se dice que en Tuluá, por lo menos el 30% del personal que está vinculado a esta entidad, ve peligrar su continuidad en la reorganización que se avecina…¡Ojalá sea una falsa noticia!

Han pasado los días de la tragedia de Siete Vueltas y Zabaletas, donde un montón de sus habitantes lo perdieron todo con la inundación provocada por el aumento de caudal del río Morales. En los primeros días vimos a varios concejales, no todos, llevándoles enseres de cocina y de cama, pero tristemente todavía la ayuda es poca ante la magnitud de la calamidad. Sería aconsejable que no los dejaran solos y despejaran el cauce del río de la empalizada que todavía existe, previendo que la ola invernal apenas comienza…¡Que después no digan que no se los dije!

Para los observadores gramaticales, La Real Academia Española, máxima autoridad de la lengua española, se ha manifestado que el billete de cincuenta mil pesos tiene un error ortográfico, está escrito equivocadamente en números y letras, 50 Mil Pesos y lo correcto es Cincuenta Mil pesos. Están buscando al corrector del Banco de la República que dio el visto bueno cuando le mostraron el original para imprimirlo…¡Añañaiii!

¿Será verdad, mentira o chisme, lo que dijo el representante a la Cámara Andrés Forero, que el hospital Rubén Cruz Vélez se gastó $34 millones en la compra de un dron para hacer videos promocionales y 450 millones de pesos para gorras y chalecos?