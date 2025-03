Las personas que acostumbran a visitar el lago Chillicote han visto en varias ocasiones una babilla de regular tamaño que, a veces, sale a tierra firme, tal vez a buscar comida, porque ya se acostumbró a recibirla de los visitantes, una práctica que resulta peligrosa porque este animal puede causar lesiones a las mascotas que se le acercan o a los niños que los padres descuidan… ¡Añañaiii!

Esta semana varias personas se sorprendieron al ver como esta babilla rondaba el pequeño mirador que tiene el lago Chillicote y la arrojaron violentamente al estanque antes que causara alguna herida a los visitantes o se entrara a alguna de las residencias cercanas al lugar…¡Para estar pendiente!

Lo que llama la atención es que la CVC no le ha puesto atención a las quejas y reclamos de los moradores y visitantes al lago y aun no haya trasladado a dicho especímen a otro lugar más apropiado, para que no cause ninguna molestia a las personas…¡La queja es de tiempo atrás!

Ya es tiempo que la CVC capture la babilla que se encuentra en el lago Chillicote antes que lesione a algún visitante.

Hoy 1 de marzo se está celebrando en todo el país el Día del Contador, una de las profesiones vitales para el progreso de cada una de las empresas constituidas formalmente…¡A todos los contadores y estudiantes de esta profesión va nuestro reconocimiento y admiración!

Nuestra cultura es rica en la aparición de personajes llamativos y uno de los que ha saltado a la escena nacional es el conocido «Chisto». Se trata del concejal tulueño Julio César Moran, que ahora funje como presidente de esta corporación edilicia, y quien se «robó» la atención del productor y narrador de Win Sport, el pasado domingo, al transmitir su apasionada celebración de uno de los goles del Deportivo Cali frente a Millonarios. Los seguidores del América, opinaron que ojalá trabajara con la misma pasión desde su curul en favor de la ciudad…¡Plop!

Preguntas pendejas. ¿Hasta cuándo habrá que esperar que la entidad que le corresponde la poda de los árboles que están sobre la carrera 32, a un costado de la escuela María Antonia Ruiz, haga lo propio con el que está obstaculizando el paso de los transeúntes?

En las redes sociales circula un video donde el exalcalde de Calima-El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, discute acaloradamente cuando la policía lo requiere por estar conduciendo alicorado. El procedimiento se realizó cerca de su residencia. Como se recordará, Mejía Londoño fue grabado bajándose los pantalones en una discoteca cuando era alcalde de su municipio…¡Añañaiii!

La alcaldesa de Riofrío, Viviana Meza Zapata, le ganó el pulso a la oposición y el Concejo la autorizó buscar el modelo para la operación del alumbrado público luego de varias semamas de debate…¡Añañaiii!