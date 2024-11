Conductores de motocicletas y de automóviles tienen que hacerle el quite a esta recámara de servicios públicos que no está a nivel de la vía, y cuyo hundimiento desestabiliza a los primeros llevándolos al piso y a los otros, les daña el sistema de suspensión que tiene un alto valor para su reparación. Esta tapa, que está ubicada en la carrera 27 con calle 26, esquina del Palacio de Justicia, no es nueva y sería muy prudente llamar la atención a la entidad encargada de arreglarla, pues esta queja de los ciudadanos tulueños se hace con el fin de evitar más accidentes en este cruce de vías que tiene un mayoritario volumen de tráfico vehicular en comparación con otras similares en la gran manzana de la Villa de Céspedes.