Prepárese emocional y estomacalmente , porque este sábado 5 y domingo 6 de julio, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., Guadalajara de Buga se convertirá en la capital mundial de la crocancia, el ají y la tentación con grasa. ¡Llega el primer Carnaval de la Fritanga y no hay cuerpo fit que aguante! Empanada a $2.000: el verdadero milagro en tiempos de inflación.Si usted no prueba al menos tres, revísese… tal vez no es colombiano.

La molestia radica en que, aunque el acceso al evento fue gratuito durante la presentación de las bandas, quienes habían llegado temprano a esta zona no desalojaron los asientos cuando se suponía que debían hacerlo para dar paso a quienes sí habían pagado por ese privilegio. Resultado: los compradores, con su manilla en la muñeca, se quedaron sin silla y con la decepción como único espectáculo…¡No hay derecho!

Este hecho pone en tela de juicio la organización del evento. ¿Dónde estaba el control? ¿Quién regulaba los accesos? ¿De qué sirvió pagar si no se garantizaban las condiciones prometidas? Las fiestas pueden ser populares, pero el respeto al público, sea invitado o comprador— no debe tomarse a la ligera. Una cosa es la cultura festiva y otra, muy distinta, la improvisación disfrazada de inclusión. El próximo año, que no se desafinen los derechos de quienes sí apoyan económicamente la cultura…¡Para no echar en «saco roto» la sugerencia!

Uno de los grandes orgullos de EL TABLOIDE en estas cinco décadas de historia ha sido abrir sus páginas al talento vallecaucano. Entre esas historias que hoy merecen ser contadas con orgullo, se destaca la del maestro Jorge Restrepo, un sevillano que encontró en este medio la primera vitrina para mostrar su capacidad artística. Restrepo inició su carrera profesional como caricaturista.

Hizo la veces de ilustrador en EL TABLOIDE cuando apenas comenzaba a abrirse paso en el mundo del arte. Desde entonces, su creatividad y su estilo único lo han llevado a ocupar espacios destacados en publicaciones nacionales e internacionales como Semana, Dinero, Soho, El Tiempo y El País de España, entre otras importantes editoriales de Colombia y el exterior.

Los entrenadores de la nueva Secretaría del Deporte de Tuluá están esperando que los contratos de trabajo sean por lo menos a 12 meses.

Su más reciente logro fue una exposición realizada en Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), donde su obra fue acogida con entusiasmo por el público y la crítica. Con una trayectoria consolidada, Jorge Restrepo es hoy un verdadero embajador del talento vallecaucano, y un ejemplo de cómo este periódico ha sido plataforma de grandes historias.En este aniversario número 50, EL TABLOIDE celebra no solo su historia, sino también la de quienes han crecido junto a él…¡Felicitaciones!

Pregunta pendeja. ¿Hasta cuándo los conductores tendrán que aguantar el mal estado de la Troncal del Pacífico que ahora está llena de llantas viejas para tapar los huecos?

Por estos días, cuando se adelantan varios proyectos viales en Tuluá, como es el caso del famoso intercambiador víal de la 40, surge una pregunta entre los tulueños. ¿Dónde están o permanecen los agentes de tánsito? Hay momentos en que su presencia se hace necesaria para ayudar a regular el tráfico automotor en ese y en otros sitios de la Villa de Céspedes o ¿será acaso que solo están para buscar comparendos?…¡¡¡¡¡Añañaiii!!!

Anunciar la reactivación de los Juegos Comunales e Interveredales es un gesto valioso, pero no suficiente. Estos eventos llevan años en el olvido y su retorno exige más que voluntad política: requiere logística, inversión y seguimiento. No basta con revivir las competencias; hay que garantizar que sean inclusivas, bien organizadas y que no se conviertan en actos simbólicos de una sola edición…¡La comunidad espera más que palabras: necesita hechos concretos y sostenibles!.

Una de las quejas más persistentes en el sector deportivo ha sido la inestabilidad laboral de los monitores. Prometer contratos de largo plazo puede marcar una diferencia real, siempre y cuando se cumpla. No puede seguir siendo la regla que quienes forman niños y jóvenes vivan bajo la incertidumbre de contratos temporales, pagos atrasados o falta de seguridad social. Es hora de profesionalizar el trabajo deportivo desde la base, y eso empieza por dignificar a quienes enseñan y entrenan día a día…¡No más bla bla bla!