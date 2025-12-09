Los huecos en Villa Campestre y El Retiro siguen creciendo, pero las obras anunciadas por la Administración Municipal brillan por su ausencia. Los vecinos ya no piden pavimento nuevo: con que tapen los cráteres que dejaron abandonados se dan por bien servidos…¡Que no lo dejen para el 2026, es el clamor!
La promesa de mantenimiento vial quedó convertida en un simple titular. Las vías están tan deterioradas que el tráfico, empeorado por el intercambiador vial que avanza lentamente, frente del Supercentro Tuluá, parece una carrera de obstáculos que nadie quiere correr…¡Una verdadera locura!
En Lomitas la paciencia también se acabó. Las calles principales están hechas un desastre y las supuestas obras nunca arrancaron. Mientras tanto, los habitantes pagan las consecuencias de una congestión que empeora cada día… y de un silencio oficial que retumba más que los mismos huecos…¿Hasta cuándo, es la pregunta?
Los vecinos de Villa Campestre y sus alrededores siguen esperando que el alcalde cumpla la promesa de arreglar sus calles.
La tan anunciada revocatoria contra la alcaldesa de Buga, Karol Martínez Silva, terminó desplomándose, pero no por falta de firmas ni por respaldo ciudadano, sino por algo mucho más vergonzoso: el propio comité promotor quedó bajo indagación preliminar.
El Consejo Electoral encontró serios indicios de violación al régimen contable, una falta que no es menor y que deja en entredicho la transparencia de quienes decían actuar “en nombre del pueblo”….¡Añañaiii
Mientras no se aclare este enredo, el proceso queda congelado y no podrá certificarse el cumplimiento legal del trámite. En otras palabras: la revocatoria no se cayó… la tumbaron sus propios promotores. Otra muestra de cómo en la política local algunos se entusiasman con los titulares, pero olvidan lo básico: hacer las cosas bien…¡Ni para allá voy a mirar!
El de Tuluá es el único alumbrado que esta encerrado ¡plop!
Parece mentira, pero es cierto. El llamado CAI de la plazuela, en Tuluá, estuvo varias semanas sin energía eléctrica por falta de pago y si no es porque los comerciantes de la zona hicieron una “vaca”, para cancelar la deuda, todavía estuviera en tinieblas…¡Parece que la entidad que le corresponde pagar los servicios públicos, archivo la factura en el último cajón del escritorio y la empresa les bajó la cuchilla…¡Añañaiii!
Muy merecido el homenaje que le rindieron los concejales de Andalucía al ex congresista Jorge Homero Giraldo, oriundo de la Cuna del Talento o como ahora la llaman, la Capital de la Gelatina, ceremonia que se realizó la semana pasada. Jorge Homero fue un gran impulsor de las obras que ahora tiene este municipio, entre ellas, la dotación del Hospital Vicente Ferrer, que entre otras cosas, necesita con urgencia que las EPS le paguen lo que le deben para poder mejorar sus servicios venidos a menos…¡Añañaiii!
Llegó diciembre con sus luces y jolgorio. En la mayoría de los municipios del centro y norte del Valle del Cauca, sus municipios ya encendieron su iluminación callejera donde se destacan Buga, Sevilla, Andalucía Roldanillo, Zarzal, La Unión, Toro, entre otros, pero aquí en la Villa de Céspedes se anuncia que si quiere disfrutar de esta diversión tradicional tendrá que ir hasta el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, es el único alumbrado que está encerrado…¡Para Ripley…jo jo jo!
Se nos fueron dos amigos al más allá: el columnista Hugo Bolivar Hinojosa y el palmirano Jimmy Prado, comentarista deportivo
Noticias que nos llegan desde España, nos dan cuenta que el periodista tulueño William Loaiza Amador, radicado desde hace varios meses en la Madre Patria, está matriculado en una academia de actuación en Lugo, la ciudad donde está radicado con su familia. Según los amigos más cercanos al comunicador, al conocer la noticia, murmuraron, “ojalá logre destacarse como actor porno como él siempre lo deseo”….¡Nos quedamos sin palabras!
Esta semana se nos fueron de este plano terrenal dos amigos. Hugo Bolívar Hinojosa, compañero de este medio periodístico que desde sus columnas trataba diferentes temas históricos y de actualidad. Siempre lo recordaremos como un adalid de su partido liberal y del que era su abanderado…¡Lo extrañaremos!
El otro fue el comentarista deportivo, Jimmy Prado Ceballos, que hizo historia en la Villa de Céspedes cuando integró el grupo deportivo de Radio Reloj Tuluá, la emisora de Godofredo Sánchez. Jimmy, palmirano, nos emocionó con su interpretación de los sucesos deportivos que se realizaban en la ciudad. Carismático y excelente persona. Paz en sus tumbas.