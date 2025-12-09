Los huecos en Villa Campestre y El Retiro siguen creciendo, pero las obras anunciadas por la Administración Municipal brillan por su ausencia. Los vecinos ya no piden pavimento nuevo: con que tapen los cráteres que dejaron abandonados se dan por bien servidos…¡Que no lo dejen para el 2026, es el clamor!

La promesa de mantenimiento vial quedó convertida en un simple titular. Las vías están tan deterioradas que el tráfico, empeorado por el intercambiador vial que avanza lentamente, frente del Supercentro Tuluá, parece una carrera de obstáculos que nadie quiere correr…¡Una verdadera locura!

En Lomitas la paciencia también se acabó. Las calles principales están hechas un desastre y las supuestas obras nunca arrancaron. Mientras tanto, los habitantes pagan las consecuencias de una congestión que empeora cada día… y de un silencio oficial que retumba más que los mismos huecos…¿Hasta cuándo, es la pregunta?

Los vecinos de Villa Campestre y sus alrededores siguen esperando que el alcalde cumpla la promesa de arreglar sus calles.

La tan anunciada revocatoria contra la alcaldesa de Buga, Karol Martínez Silva, terminó desplomándose, pero no por falta de firmas ni por respaldo ciudadano, sino por algo mucho más vergonzoso: el propio comité promotor quedó bajo indagación preliminar.

El Consejo Electoral encontró serios indicios de violación al régimen contable, una falta que no es menor y que deja en entredicho la transparencia de quienes decían actuar “en nombre del pueblo”….¡Añañaiii

Mientras no se aclare este enredo, el proceso queda congelado y no podrá certificarse el cumplimiento legal del trámite. En otras palabras: la revocatoria no se cayó… la tumbaron sus propios promotores. Otra muestra de cómo en la política local algunos se entusiasman con los titulares, pero olvidan lo básico: hacer las cosas bien…¡Ni para allá voy a mirar!

El de Tuluá es el único alumbrado que esta encerrado ¡plop!

Parece mentira, pero es cierto. El llamado CAI de la plazuela, en Tuluá, estuvo varias semanas sin energía eléctrica por falta de pago y si no es porque los comerciantes de la zona hicieron una “vaca”, para cancelar la deuda, todavía estuviera en tinieblas…¡Parece que la entidad que le corresponde pagar los servicios públicos, archivo la factura en el último cajón del escritorio y la empresa les bajó la cuchilla…¡Añañaiii!