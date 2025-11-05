No es aceptable que en pleno siglo XXI una ciudad como Tuluá quede paralizada por la acción de un roedor. Esto demuestra que la infraestructura eléctrica carece de la debida protección y mantenimiento preventivo. Las empresas de energía deben invertir no solo en expansión, sino en blindar los sistemas ante contingencias tan simples como la presencia de animales…¡Añañaiii!
Resulta insólito que la explicación a un apagón general sea “la culpa de un roedor”. En una época de sensores, inteligencia artificial y monitoreo remoto, culpar a los roedores suena más a excusa que a una respuesta técnica. …¿Tecnología obsoleta y excusas viejas?
El corte de energía no solo afectó la comodidad de los hogares, sino también el servicio de acueducto, dejando a miles de tulueños sin agua. Este episodio refleja la fragilidad de los sistemas públicos y la falta de planes de contingencia. Cuando falla la electricidad, colapsan todos los servicios esenciales, y todos tan tranquilos…¡Plop!
Los tulueños están clamando por más seguridad, es decir lo prometido por el alcalde se postuló a su cargo ¿o fue palabrería?
Muchos hogares reportaron daños en sus electrodomésticos por las interrupciones intermitentes del servicio eléctrico. ¿Quién responde por esas pérdidas? El usuario siempre termina pagando por fallas ajenas, mientras la empresa se limita a emitir comunicados justificando lo injustificable. Ya es hora de que las entidades de control exijan compensaciones reales para beneficio de los usuarios…¡Para estar pendientes!
La historia del “roedor» en la subestación” parece un chiste, pero deja ver un problema mucho más grande: la falta de rigor técnico, supervisión constante y mantenimiento. No es el roedor el culpable, sino la negligencia institucional que permite que un incidente menor se convierta en un apagón general…¡Pareciera un “28” en octubre!
Preguntas pendejas. ¿Hasta cuándo hay que insistirle a los conductores en no dejar bolsos, computadores y artículos de valor dentro de los automóviles o camionetas para que los “amigos de lo ajeno”, que ahora están más activos que nunca, no les rompan los vidrios para llevárselos?
Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.
¿Será que las comunidades que cierran las vías en el centro del Valle del Cauca, porque el gobierno no les cumple con la promesa, pensarán que ahora sí lo van hacer, para que dejen pasar los carros y o perjudiquen a tanta gente?
¿Qué le pasaría al concejal tulueño Antonio José Galvis, que abandonó las toldas de la coalición. ¿Escasea la logística o se les acabó el “oxigeno”?
¿Qué podrá pensar un ciudadano del común cuando un comandante de batallón manifiesta que “tuvieron que bajar las mesas de votación al casco urbano para poder brindarle garantías a los electores”, y entonces para qué están ellos?
¿Este año sí iluminará la cuadra, su casa, armará el árbol de navidad, jugará el amigo secreto en la empresa y con sus vecinos o estará apagado como el año pasado.?
La falla de la plataforma de Amazón Web esta semana, dejó altamente preocupados a los clientes virtuales.
¿Habrá el pie de fuerza policial en Tuluá para hacer cumplir las normas que impuso el Alcalde de esta villa para este fin de semana?
Los habitantes del corregimiento de Santa Lucía, en el municipio de Tuluá, viven una situación insostenible. La intermitencia constante del servicio de energía eléctrica ha generado malestar, daños en electrodomésticos y preocupación generalizada en esta zona rural. A ello se suma la prolongada falla del servicio de Movistar, que los mantiene prácticamente incomunicados sin que la empresa ofrezca soluciones concretas o una respuesta oportuna a las reiteradas quejas de la comunidad…¿Estarán hablándole al Mono de la Pila?
Que este fin de año no se le ocurra participar en un concurso de tragos, en cualquier fiesta, porque podría terminar en cuidados intensivos…¡Peligro mortal!
Si usted no quiere morir ahorcado, por favor no circule por la calle 25 con carrera 34, barrio Alvernia, por allí desde hace varias semanas están colgando unos cables coaxiales que deben ser de televisión o internet, sabrá Dios, y que podrían ser peligrosos…¡Soldado avisado, no muere en guerra, decía el filosofo de Aguaclara!
En tiempos donde las redes sociales se han convertido en una vitrina de popularidad, muchas personas aceptan solicitudes de amistad sin verificar quién está detrás del perfil. Las autoridades advierten que delin-cuentes están creando cuentas falsas para ganarse la confianza de usuarios con muchos contactos y así cometer delitos como estafas y suplantaciones. La recomendación es simple: antes de aceptar a alguien, investigue quién es y evite caer en trampas digitales…¡Después no digan que no se los dije!
Se conoció esta semana, por información del “Sheriff” Hincapié, que en los próximos días se dará inicio a las obras de remodelación del CAI de la Policía en el sector de Tres Esquinas. Una vez concluidos los trabajos, las personas privadas de la libertad que permanecen temporalmente en el CAI del corregimiento de Aguaclara, serán trasladados al remodelado CAI de Tres Esquinas…¡Añañaiii!
Aunque se ha informado que este traslado será provisional, en la comunidad crece la preocupación de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo temporal termine convirtiéndose en permanente….¡Plop!