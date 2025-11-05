No es aceptable que en pleno siglo XXI una ciudad como Tuluá quede paralizada por la acción de un roedor. Esto demuestra que la infraestructura eléctrica carece de la debida protección y mantenimiento preventivo. Las empresas de energía deben invertir no solo en expansión, sino en blindar los sistemas ante contingencias tan simples como la presencia de animales…¡Añañaiii!

Resulta insólito que la explicación a un apagón general sea “la culpa de un roedor”. En una época de sensores, inteligencia artificial y monitoreo remoto, culpar a los roedores suena más a excusa que a una respuesta técnica. …¿Tecnología obsoleta y excusas viejas?

El corte de energía no solo afectó la comodidad de los hogares, sino también el servicio de acueducto, dejando a miles de tulueños sin agua. Este episodio refleja la fragilidad de los sistemas públicos y la falta de planes de contingencia. Cuando falla la electricidad, colapsan todos los servicios esenciales, y todos tan tranquilos…¡Plop!

Los tulueños están clamando por más seguridad, es decir lo prometido por el alcalde se postuló a su cargo ¿o fue palabrería?

Muchos hogares reportaron daños en sus electrodomésticos por las interrupciones intermitentes del servicio eléctrico. ¿Quién responde por esas pérdidas? El usuario siempre termina pagando por fallas ajenas, mientras la empresa se limita a emitir comunicados justificando lo injustificable. Ya es hora de que las entidades de control exijan compensaciones reales para beneficio de los usuarios…¡Para estar pendientes!

La historia del “roedor» en la subestación” parece un chiste, pero deja ver un problema mucho más grande: la falta de rigor técnico, supervisión constante y mantenimiento. No es el roedor el culpable, sino la negligencia institucional que permite que un incidente menor se convierta en un apagón general…¡Pareciera un “28” en octubre!

Preguntas pendejas. ¿Hasta cuándo hay que insistirle a los conductores en no dejar bolsos, computadores y artículos de valor dentro de los automóviles o camionetas para que los “amigos de lo ajeno”, que ahora están más activos que nunca, no les rompan los vidrios para llevárselos?

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

¿Será que las comunidades que cierran las vías en el centro del Valle del Cauca, porque el gobierno no les cumple con la promesa, pensarán que ahora sí lo van hacer, para que dejen pasar los carros y o perjudiquen a tanta gente?



¿Qué le pasaría al concejal tulueño Antonio José Galvis, que abandonó las toldas de la coalición. ¿Escasea la logística o se les acabó el “oxigeno”?