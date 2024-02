¿Si el billete de cien mil pesos está falso, por qué los cajeros de los bancos no lo destruyen o le ponen una señal especial delante del cliente y no lo ponen a circular de nuevo?

En esta época de verano se debe tener mucho cuidado con las colillas, las fogatas sin apagar completamente y con los hornos artesanales para el sancochito de gallina a orillas del río, porque se puede convertir en un gran incendio forestal de incalculables proporciones y en muchas ocasiones con incalculables pérdidas materiales… ¡Ojo, no sea descuidado!

¿Será verdad que somos nosotros los tulueños que le hacemos la mala fama a la ciudad, en cuestiones de seguridad, cuando existen otros municipios que atraviesan actualmente por peores momentos que el nuestro?

Están circulando billetes de $100.000 pesos falsos de la serie AD45876609 impresos el 28 de julio de 2020…¡Están avisados!

Los comerciantes de la carrera 24 entre calles 24 y 25 tienen su propio ladrón. Ya están cansados que sus negocios sean robados por medio de ventosa por una persona que ya han visto escalar las fachadas para ingresar por el techo a sus empresas… ¡La policía está avisada!

A las primeras sesiones del Concejo de Tuluá están asistiendo la mayoría de los recién elegidos, hasta el momento, pero son los mismos de siempre los que llevan inquietudes a los funcionarios que están dando a conocer los datos que recibieron en el empalme con el gobierno pasado. ¿Será por falta de conocimiento o por timidez? ¡Vamos a darles tiempo!

Muy diligentes hemos escuchado a los concejales Edier Valencia, que espera que las vías rurales reciban la atención que merecen, y Aldemar Ruiz Córdoba, el popular “May” del corregimiento de Nariño, que expuso que el escenario del “Sacúdete” se está cayendo… ¡Añañiiii!

Le recomendamos al concejal Carlos Andrés Parra, que antes de llevar sus inquietudes, se documente bien para no hacer el oso. En la sesión con la secretaria de Hábitat e Infraestructura, Olga Lucía Palma, se atrevió a decir que en el barrio El Paraíso ya habían terminado su pavimentación pero que no se habían señalizado sus calles. Parece que no ha ido últimamente por el lugar… ¡Plop!

Los seguidores del “Caballo de la Música Popular” Luis Alberto Posada, están mamados de asistir a los conciertos donde canta, porque ahora le ha dado por llevar a sus hijos para que lo hagan por él. Y eso que ahora subió la tarifa para los empresarios… ¡Así no, Maestro!

Otra vez el mismo cuento. Los hinchas del América y del Deportivo Cali andan pregonando voz en cuello que este año SÍ serán campeones. Lástima que al final solo hay un campeón y no dos… ¡Añañaiii!

Ojalá Dios se apiade de ellos, y los dos campeones del 2024 sean sus equipos de sus entrañas. Uno el primer semestre y el otro en el segundo…¡Y se puede dar con la ayuda divina!

Los oyentes de radio se llevaron una sorpresa este 2024 cuando dos estaciones de Tuluá silenciaron sus espacios noticiosos al comienzo de este 2024, sin mayores detalles. La Voz de los Robles 1490AM y Mundo 89 dejaron de emitir sus noticieros desde septiembre del año pasado por amenazas de los grupos al margen de la Ley… ¡Hacen mucha falta!

Por ahora las noticias de la región las dan a conocer a través de las estaciones de RCN 1560 La Cariñosa y 1170 de la FM, lo mismo que en Caliente 106.9 y en la 94.1 Guasca FM…¡Destacable el esfuerzo!

