Resulta indignante que, mientras en Tuluá los discursos oficiales hablan de progreso, inversión y modernización, los habitantes de Villa Campestre sigan atrapados en una realidad que raya en el abandono. No se entiende cómo en un sector de estrato alto, donde los residentes pagan los impuestos más elevados, las calles parecen escenarios de guerra: huecos, polvo, y deterioro por donde se mire…¡Qué tristeza!
La comunidad ha levantado su voz en reiteradas ocasiones, pero las autoridades locales parecen sordas y cómodas en su indiferencia. ¿De qué sirve pagar puntualmente tributos costosos si los recursos no regresan en forma de obras, mantenimiento y bienestar? Este es el mejor ejemplo de cómo se castiga al ciudadano cumplidor y se premia la desidia administrativa… ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los habitantes de Villa Campestre para recibir lo que les corresponde por derecho?
Si eres runner, ya tienes una cita en Tuluá. La Media Maratón te espera el 16 de noviembre… ¡Inscríbete en las categorías 5K, 10K o 21K hasta el 15 de octubre!
Los que residen en el barrio Villa Campestre necesitan que sus calles sean reparadas para dejar de ser un callejón lleno de huecos.
Preguntas pendejas. ¿Será que este año la Cámara de Comercio, Fenalco y las Juntas de Acción Comunal se pondrán de acuerdo para motivar a los tulueños a realizar actividades de fin de año y vuelvan a ser alegres, coloridas como, por ejemplos, los alumbrados navideños de antaño?
¿Hasta qué año las bahías de la calle Sarmiento y las vías principales seguirán siendo utilizadas como estacionamiento de motos si en los alrededores existen parqueaderos?
¿Hasta cuándo la plaza cívica Boyacá seguirá siendo un “mercado persa” donde las ventas ambulantes y la prostitución predominan?
Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.
Para destacar el recibimiento masivo que le hicieron en Andalucía a la mundialista Sarah Sofía Portela, ganadora de la medalla de oro en el Mundial de Patinaje en la China, que además la hace merecedora del ofrecimiento del alcalde Fernando Girón Vanderhuk de darle un reconocimiento económico por su destacada actuación…¡Qué envidia, susurraron los deportistas tulueños ignorados por la administración municipal!
Clásico RCN Duelo de Titanes, lo que obligará a los conductores a tomar vías alternas para su desplazamiento. El prestigioso certamen ciclístico, que mueve multitudes y dinamiza la economía, no culmina en Tuluá desde hace nueve años, lo que genera preocupación y malestar entre algunos sectores de la comunidad, en especial la deportiva…¡Ya ni en eso nos tienen en cuenta!
Mientras tanto, Buga continúa consolidándose como epicentro de grandes eventos y proyectos estratégicos. A la llegada del Clásico RCN se suma ahora la confirmación de la Desgasificadora del Pacífico, una de las obras energéticas más importantes del país, que promete generar cientos de empleos y posicionar a la ciudad como referente regional en materia de desarrollo….¡Y nosotros mirando pal´ Picacho!
El Sena Clem de Tuluá está en paro por falta de subdirector de la entidad, personaje importante para que la empresa oficial funcione al 100%.
La gestión de la alcaldesa Karol Vanessa Martínez ha sido clave para asegurar este tipo de iniciativas que, según los analistas, marcan la diferencia frente a municipios vecinos como Tuluá, que observan cómo la “Ciudad Señora” les toma la delantera en materia de proyección y oportunidades…¡Se nos fueron los líderes, no tenemos peso en la cola!
Esta semana, en un operativo de película entre Tuluá y Riofrío, la Policía recuperó parte de un cargamento robado con 57 cajas repletas de jeans para mujer, cada una con 24 unidades listas para estrenar. La mercancía, que ya estaba en paradero desconocido, había dejado en vilo la Navidad de muchas damas que soñaban con lucir la silueta de estreno en las novenas y la foto del 24…¡Añañaiii!
Al final, gracias al operativo, las fiestas decembrinas recuperaron la esperanza: los jeans volverán a circular y las selfies de fin de año no tendrán que repetirse con la pinta del 2024….¡Eso sí, los ladrones quedaron con el guardarropa vacío y sin posibilidad de lucirse en Año Nuevo!
Mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Refrán para aplicárselo al Once Caldas de Manizales que quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el pasado miércoles, al perder 0-2 frente a Independiente del Valle en los 90 minutos reglamentarios y, luego, en la definición desde los 12 pasos, también fue vencido…¡Plop!
La prensa y los aficionados ecuatorianos se burlaron hasta no poder del Once Caldas porque previamente habían celebrado una victoria que no se les dio…¡Añañaiii!
Mi abuelita siempre pregonaba «que no había que ensillar la bestia antes de comprarla» y esta situación a veces nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida…¡Que nos sirva de experiencia!
Cuando nos referimos a Carlos Fernando Urrutia, muy pocos lo visualizan, pero si hablamos de Caliche, se nos viene a la cabeza el animador, compositor y cantante tulueño, que ahora ha sido nominado en una de las categorías del Festival de Cine realizado con celular, Smartfilms Frisby 2025, con la canción «Estamos Activos». Hoy sábado, de 3 a 4 de la tarde, se estrenará el video de la canción. Conéctese a través de https://smartfilms.com.co…¡Vamos a apoyarlo!