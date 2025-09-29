Resulta indignante que, mientras en Tuluá los discursos oficiales hablan de progreso, inversión y modernización, los habitantes de Villa Campestre sigan atrapados en una realidad que raya en el abandono. No se entiende cómo en un sector de estrato alto, donde los residentes pagan los impuestos más elevados, las calles parecen escenarios de guerra: huecos, polvo, y deterioro por donde se mire…¡Qué tristeza!

La comunidad ha levantado su voz en reiteradas ocasiones, pero las autoridades locales parecen sordas y cómodas en su indiferencia. ¿De qué sirve pagar puntualmente tributos costosos si los recursos no regresan en forma de obras, mantenimiento y bienestar? Este es el mejor ejemplo de cómo se castiga al ciudadano cumplidor y se premia la desidia administrativa… ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los habitantes de Villa Campestre para recibir lo que les corresponde por derecho?

Si eres runner, ya tienes una cita en Tuluá. La Media Maratón te espera el 16 de noviembre… ¡Inscríbete en las categorías 5K, 10K o 21K hasta el 15 de octubre!

Los que residen en el barrio Villa Campestre necesitan que sus calles sean reparadas para dejar de ser un callejón lleno de huecos.

Preguntas pendejas. ¿Será que este año la Cámara de Comercio, Fenalco y las Juntas de Acción Comunal se pondrán de acuerdo para motivar a los tulueños a realizar actividades de fin de año y vuelvan a ser alegres, coloridas como, por ejemplos, los alumbrados navideños de antaño?

¿Hasta qué año las bahías de la calle Sarmiento y las vías principales seguirán siendo utilizadas como estacionamiento de motos si en los alrededores existen parqueaderos?

¿Hasta cuándo la plaza cívica Boyacá seguirá siendo un “mercado persa” donde las ventas ambulantes y la prostitución predominan?

Tremendo lío afronta Diego Gato, como se le conoce al alcalde de San Pedro, con la visita que le llegó en chivas.

Para destacar el recibimiento masivo que le hicieron en Andalucía a la mundialista Sarah Sofía Portela, ganadora de la medalla de oro en el Mundial de Patinaje en la China, que además la hace merecedora del ofrecimiento del alcalde Fernando Girón Vanderhuk de darle un reconocimiento económico por su destacada actuación…¡Qué envidia, susurraron los deportistas tulueños ignorados por la administración municipal!